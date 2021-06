Covid-19: in Italia tasso di positività all'1,5%

Sono stati 2.275 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con 51 decessi. Il tasso di positività è al 1,5%. Calano ancora i ricoverati, 5.737 nei reparti ordinari (-24) e 774 in terapia intensiva (-230). In Lombardia i nuovi casi sono 359 con 16 decessi e il tasso di positività all’1,3%. Negli ospedali restano 833 degenti ordinari (-24) e 167 in terapia intensiva (-3). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 114, 56 in quella di Brescia e 48 in quella di Bergamo. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 17.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 24.907.990 persone (il 41,76% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 12.959.912 persone (il 21,73% della popolazione) delle quali 899.412 (1,51%) con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 2.309.267.

Da domani il "coprifuoco" slitterà dalle 23 a mezzanotte nelle zone bianche.