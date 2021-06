Covid-19: tasso di positività allo 0,5%

Sono 1.147, a fronte di 216.026 tamponi effettuati, i nuovi contagiati da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività allo 0,5%. I decessi sono stati 35. Calano ancora i degenti: nei reparti ordinari sono 2.680 (-20) e in terapia intensiva 416 (-28).

In Lombardia i nuovi positivi sono 114 a fronte di 35.070 tamponi eseguiti. I decessi sono stati 2. Negli ospedali i degenti ordinari sono 427 (-69) mentre in terapia intensiva sono 91 (+1). In provincia di Pavia i nuovi contagi sono 3.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 29.536.003 persone (il 49,84% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 15.115.246 persone (il 25,51% della popolazione) per 1.174.118 persone con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 2.650.900.