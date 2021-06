Cozzo, schianto contro un camion: muore un automobilista

La sua utilitaria, una Peugeot 205, è andata a schiantarsi contro un autoarticolato fermo sul lato della carreggiata per una avaria. Un ventitreenne di origini nigeriane, residente in Lomellina, è morto nel pomeriggio in un incidente avvenuto lungo la ex-statale 596 in territorio di Cozzo.

Lo schianto è stato violentissimo e per il conducente non c'è stato scampo: il giovane è morto sul colpo. Sull'esatta dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia stradale