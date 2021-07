Covid-19, nessun nuovo caso in provincia di Pavia

Sono 140, a fronte di 40.74 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,3%, mentre i decessi sono stati 3 per un totale di 33.785 dall’inizio della pandemia. I degenti nei reparti ordinari fanno registrare un lieve aumento (208, +12) mentre in terapia intensiva attualmente sono ricoverate 45 persone (-2). La provincia di Milano fa registrare 50 casi, seguita da quella di Monza e Brianza (+13) e da quelle di Bergamo e Como (+12). Nessun nuovo contagio è stato invece registrato in provincia di Pavia.

In tutto il Paese i nuovi contagi sono 932, dato che fa segnare una ripresa dopo 15 settimane di calo costante. Il tasso di positività è allo 0,4%. I decessi sono stati 22 mentre in ospedale restano nei reparti ordinari 1.394 degenti (-75) e in terapia intensiva 204 pazienti (-9).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 33.266.150 persone (il 56,14% della popolazione), mentre la seconda dose è stata somministrata a 19.606.446 persone (il 33,09% della popolazione); per 1.242.581 persone (il 2,10% della popolazione) la vaccinazione è avvenuta con dose unica.