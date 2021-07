Vigevano, regolamento di conti con la spada e armi in casa: un arresto

In casa, sotto al letto del figlio aveva una carabina ad aria compressa di libera vendita. Ma nel garage gli agenti della polizia locale hanno trovato una pistola Beretta 96 che è risultata intestata ad un vigevanese e sulla quale sono in corso ulteriori verifiche. Durante gli accertamenti l'uomo G.H., 35 anni, egiziano, ha dato ripetutamente in escandescenze ed è stato arrestato oltre che per la detenzione abusiva dell'arma anche per resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è stato convalidato e il procedimento rinviato; l'uomo è agli arresti domiciliari.

Me arrivare a lui non è stato semplice per gli agenti del comandante Giuseppe Calcaterra che giovedì pomeriggio intorno alle 17.30, sono intervenuti in corso Milano dove erano stati segnalati alcuni extracomunitari che stavano discutendo animatamente. Uno di essi brandiva una spada Katana. All'arrivo delle pattuglie, una del nucleo operativo e tre del nucleo radiomobile, l'uomo aveva tentato di dileguarsi e di liberarsi dell'arma, poi recuperata. Bloccato, è stato denunciato. Nei guai sono finiti anche gli altri due soggetti coinvolti, che in primo tempo erano riusciti ad allontanarsi, poi rintracciati.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, che è ancora oggetto di accertamenti perché sono diversi i punti sui quali è necessario fare chiarezza, tutto sarebbe nato da un regolamento di conti tra gruppi rivali che si occupano dello smercio di cocaina tra la zona di corso Milano e quella del cimitero.