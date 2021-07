Pavia, una piazzetta dedicata agli agenti morti nelle stragi di mafia del 1992

Lunedì avrà luogo presso la Questura di Pavia la cerimonia di intitolazione di una piazzetta agli agenti della scorta dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino mori con loro nelle stragi dell’estate del 1992: si tratta di Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Fabio Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio

Traina; tutti insigniti della medaglia d'oro al valore civile.

Nell’occasione sarà inoltre scoperta una targa commemorativa dedicata alle vittime delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, apposta nelle immediate adiacenze dell’ingresso carraio della Questura di Pavia.

L’evento ha lo scopo di richiamare alla memoria il sacrificio degli uomini e delle donne della Polizia di Stato che hanno dedicato la propria vita alla difesa dello Stato e delle Istituzioni democratiche, compiendo fino all’ultimo giorno il proprio dovere.

La cerimonia inizierà nell’aula magna della Questura, alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose della provincia, esponenti politici nazionali, regionali, locali. In particolare oltre al questore e al sindaco, parteciperanno il prefetto di Pavia, Rosalba Scialla, il procuratore capo della Repubblica Mario Venditti, il presidente del Tribunale Fabio Lambertucci.

Particolarmente significativa sarà altresì la presenza di Tina Montinaro, vedova dell’assistente della polizia Antonio Montinaro, capo della scorta di Giovanni Falcone, che porterà la testimonianza di chi ha subìto in prima persona il dolore causato dalla violenza mafiosa.

Tra gli invitati all’evento anche i delegati della associazione no profit “I parchi di Agostino”, nata grazie all’iniziativa di Roberta Canestro nipote dell’agente Agostino Catalano, che da anni vive e lavora a Pavia, e che intende sensibilizzare i giovani alla cultura della legalità ed ispirare in essi il senso civico e di comunità attraverso il coinvolgimento attivo in progetti di riqualificazione di uno o di più punti della città.

Moderatrice dell'evento sarà la dottoressa Cristina Sambruna.

La cerimonia proseguirà all’esterno della questura dove è prevista la benedizione dell’insegna stradale e della targa commemorativa da parte di don Roberto Romani, assistente spirituale della questura di Pavia.