Covid-19, in Lombardia 777 nuovi casi

Sono 6.513 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia con 16 decessi, con il tasso di positività che si attesta al 2,4%. Peggiorano invece i dati relativi alle ospedalizzazioni: nei reparti ordinari i degenti sono 1.851 (+39) mentre il terapia intensiva sono 214 (+13).

In Lombardia i nuovi casi sono 777 con 4 decessi, mentre il tasso di positività è al 2%.. In ospedale restano 205 persone (-5) nei reparti ordinari e 25 (-1) in terapia intensiva. Milano è l provincia con più casi (205) seguita da quella di Varese (161) e da quella Como (63). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 28.

A oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 36.102.392 persone (il 60,9% della popolazione) e la seconda dose 32.404.909 (il 54,7% della popolazione) di cui 1.352.720 (2,3%) con vaccino monodose e 947.047 (1,6%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 5.722.119.