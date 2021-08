Covid-19, in Lombardia nessun decesso e tasso di positività all'1,7%

Sono 5.321 (-1.192 rispetto a ieri) i nuovi positivi al Covid-24 che sono stati registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività, in considerazione della diminuzione di tamponi, passa dal 2,4% al 3,1%. I decessi sono stati 5 (-11). Crescono i ricoveri: quelli ordinari sono 1.954 (+103) mentre quelli in terapia intensiva sono 230 (+16).

In Lombardia i nuovi positivi scendono dai 777 di ieri ai 522 di oggi con il tasso di positività che scende all’1,7% dall’1,9% di ieri. Non si registrano decessi mentre in ospedale i ricoveri ordinari sono 208(+2) e quelli in terapia intensiva 27 (+2) mentre guariti e dimessi sono 210. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 10.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 36.173.334 persone (il 61% della popolazione) e la seconda dose 32.522.972 persone (il 54,9% della popolazione) di cui 1.353.650 (il 2,3%) con vaccino monodose e 950.296 (1,6%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 5. 744.012.