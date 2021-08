Vigevano, a fuoco una baracca in via Valletta Fogliano

Un violento incendio ha interessato intorno alle 13 una baracca che si trova nella zona esterna di via Valletta Fogliano. Le fiamme, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco, hanno distrutto il materiale in essa custodito. Nei primi momenti successivi all'incendio sul posto sono intervenuti un volontario dei vigili del fuoco ed un vicino che sono riuscito a mettere in salvo un uomo di origine marocchina, che era rimasto chiuso all'interno del perimetro cintato della costruzione e che, in caso contrario, avrebbe rischiato la vita. La densa nube di fumo nero che si è sprigionata, è risultata visibile in tutta la città.

Nelle immagini di José Lattari l'intervento dei vigili del fuoco.