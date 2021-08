Autostrada Milano-Genova, motrice in fiamme: intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi lungo la corsia sud dell’autostrada Milano-Genova, in direzione del capoluogo ligure tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, per domare l’incendio della motrice di un mezzo pesante che si è propagato al resto del veicolo.

Non ci sono state conseguenze per le persone ma per consentire le operazioni di spegnimento e rimozione del veicolo l’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico.