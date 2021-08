Garlasco, installa abusivamente una caldaia a nome della ditta: denunciato

Aveva installato abusivamente una caldaia in una abitazione del Comasco, fingendo di lavorare in nome e per conto dell'azienda della quale è dipendente, fornendo al contempo una documentazione falsa. Un uomo di 47 anni residente a Como ma domiciliato a Garlasco, è stato denunciato dai carabinieri per sostituzione di persona e falsità materiale.

Tutto era emerso quando il privato presso il quale aveva effettuato i lavori aveva chiesto alla ditta la certificazione di conformità della caldaia, facendo partire così la denunciata del titolare e le indagini che sono sfociate nella segnalazione dell'operaio all'autorità giudiziaria.