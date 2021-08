Vigevano, omicidio di corso Novara: tre coltellate per uccidere

Omicidio volontario aggravato. E' l'accusa con la quale Marco De Frenza, 39 anni, pluripregiudicato di Mede, si trova al momento in stato di fermo in carcere a Pavia. Davanti agli agenti del commissariato di Vigevano, che sono intervenuti dopo che l'uomo si era costituto al carcere dei Piccolini, ha ammesso le sue responsabilità. Sotto l'effetto dell'alcol e al culmine di una discussione, ha colpito tre volte con un coltello da cucina Marylin Pera, 39 anni, medese. Un fendente, alla gola, è stato fatale. La donna è morta all'istante.

Il delitto si è consumato nell'appartamento al primo piano di una palazzina che si trova in un cortile interno di corso Novara 4 dove la coppia, che stava insieme da un paio di settimane e viveva di espedienti, era arrivata da qualche giorno. Avrebbero dovuto lasciarlo a brevissimo. Nessuno ha sentito nulla di quella discussione degenerata in tragedia. Sembra che la donna, madre di un bambino di 10 anni, volesse tornare in famiglia. Dopo aver commesso il delitto De Frenza è rimasto ore nella casa, alternando stati di lucidità a momenti obnubilati dall'alcol, sino alla decisione di costituirsi.