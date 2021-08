Covid-19: in Lombardia tasso di posività all'1,1%

Sono 374, a fronte di 32.997 tamponi effettuati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1,1%. I decessi sono stati 2 per un totale di 33.862 dall'inizio della pandemia. Crescono i ricoveri ordinari (320, +9) mentre sono sostanzialmente stazionari quelli in terapia intensiva (39, -1). Con i suoi 105 casi la provincia di Milano è quella che fa segnare l'incremento più significativo, seguita da quella di Monza e Brianza (+49) e da quella di Brescia (+42). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 32.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 5.273 con 24 decessi ed il tasso di positività che scende dal 5% di ieri al 2,2% odierno. Guariti e dimessi sono 4.794. In ospedale restano 3.472 (+138) ricoverati ordinari e 423 (+49) in terapia intensiva.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 38.394.442 persone (il 64,8% della popolazione) e la seconda dose 35.743.278 persone di cui 1.399.754 (2,4%) con vaccino monodose e 1.075.367 (1,8%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 6.475.636.