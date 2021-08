Vittuone, attraversa la strada sulle strisce pedonali: auto la investe e la uccide

Stava attraversando la strada. Sulle strisce pedonali e in un punto illuminato della provinciale 11 a Vittuone (Milano). Ma proprio lì è stata travolta dalla Ford Fiesta di un uomo di 47 anni di Rho (Milano). Arianna Nicodemo, 28 anni, vigevanese, è morta nella notte all'ospedale San Carlo di Milano. Troppo gravi le ferite riportate nell'urto avvenuto sotto gli occhi del fidanzato che non ha potuto intervenire.

Il conducente dell'auto è stato accompagnato all'ospedale di Magenta per essere sottoposto ai test tossicologici. I carabinieri di Abbiategrasso, che stanno indagando sull'accaduto, vogliono capire se fosse lucido oppure avesse assunto alcol o altre sostanze. Rischia l'accusa di omicidio stradale.

Maestra d'asilo, Arianna Nicodemo, figlia di un poliziotto in servizio per molti anni a Vigevano, con una sorella gemella, Martina ed un fratello, Claudio, agente della polizia locale, aveva in programma di sposarsi tra non molto. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria che, con tutta probabilità, disporrà l'autopsia.