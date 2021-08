Vittuone, travolta mentre attraversa la strada: muore ventottenne vigevanese

Una ragazza di 28 anni di Vigevano è morta nella notte a seguito delle ferite riportate nell'incidente del quale è rimasta vittima ieri sera intorno alle 21.30 a Vittuone (Milano). L'episodio lungo la provinciale 11: la giovane donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da un'auto condotta da un uomo di 47 anni di Rho (Milano).

L'impatto è stato violentissimo: quando sul posto sono arrivati il personale del 118 e le ambulanze della Croce Bianca di Sedriano e della Verd Nord Ovest di Cornaredo le sue condizioni sono apparse gravissime. Trasferita in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano, la ventottenne è spirata nella notte. Il conducente dell'auto, che si è fermato e ha chiamato i soccorsi, è stato accompagnato all'ospedale di Magenta per essere sottoposto ai test tossicologici per accertare se fosse o meno sotto l'effetto dell'alcol. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Abbiategrasso.