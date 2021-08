Vigevano, tenta di togliersi la vita in carcere: salvato dagli agenti della polizia penitenziaria

Voleva togliersi la vita e ha tentato di impiccarsi nella sua cella. Il tempestivo intervento del personale della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Vigevano ha però evitato la tragedia. E' accaduto l'altra notte. L'uomo, un cittadino extracomunitario, è stato salvato e affidato alle cure dei medici.

«Un plauso al personale che è intervenuto - dice Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp, l'organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria - e anche anche in questa occasione ha dimostrato professionalità e alto senso del dovere salvando una vita umana. Auspichiamo che l'amministrazione si attivi per i doverosi riconoscimenti. E' l'ennesima smentita di quanto, in modo inopportuno, è stato detto qualcuno contro il Corpo di polizia penitenziaria, accusato di essere avvinto da una particolare "subcultura". E' invece la conferma - conclude Beneduci - dello spirito di umanità e di servizio che contraddistingue donne e uomini del Corpo».