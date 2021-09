Vigevano, rapina il Carrefour di via Gravellona: i carabinieri lo arrestano

Ieri poco dopo mezzogiorno ha rapinato il supermercato Carrefour di via Gravellona spintonando la cassiera, al momento di pagare una lattina di birra, e impossessandosi di 270 euro in contanti. L'uomo è poi fuggito a piedi. Ma all'altezza di strada Barbavara è stato intercettato dai carabinieri e bloccato dopo una breve colluttazione.

Con sè aveva ancora la refurtiva. In manette è finito Francesk Mekaj, 26 nni, pluripregiudicato albanese domiciliato a Ravenna: dovrà rispondere di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri, che hanno accertato che sul suo capo pendeva un ordine di carcerazione per scontare una pena di due anni, 4 mesi e un giorno per un cumulo di pene varie, stanno ora cercando di appurare se si tratti dello stesso rapinatore che ha colpito in città negli ultimi giorni con la stessa modalità.

Il giovane è stato processato per direttissima questa mattina: il giudice monocratico del Tribunale di Pavia ha convalidato l'arresto e accettato la richiesta di termini a difesa avanzata dal legale dell'imputato. Quindi ha disposto il rinvio del procedimento al 5 ottobre. Mekaj lo attenderà in carcere a Pavia.