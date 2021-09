Vigevano, vandalismi in Piazza Ducale. Ascom: «Serve una risposta immediata delle istituzioni»

«Il livello è colmo, diciamo basta a questi atti. E' necessaria una risposta immediata ed efficiente del Comune». Renato Scarano, presidente di Ascom, dà voce alla preoccupazione degli esercenti del centro storico e di piazza Ducale in particolare, dopo l'episodio avvenuto nella notte quando sono andati a fuoco gli ombrelloni esterni di due ristoranti.

«Da mesi è in atto una escalation che si fa sempre più preoccupante – dice – sia per gli operatori commerciali che per i residenti. E' il momento di agire e di farlo in modo deciso, dando le risposte che la città si aspetta. Episodi come questi danneggiano l'immagine della città. Come associazione – conclude – siamo disposti come sempre e da subito al confronto ma è chiaro che fatti di questo genere non si possono più tollerare».