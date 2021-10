Vigevano, detenuto dà fuoco alla cella: quattro agenti intossicati

Quattro agenti della polizia penitenziaria in servizio al carcere dei Piccolini sono rimasti intossicati dal fumo a seguito dell'incendio provocato da un detenuto nella propria cella. Ne dà notizia Mirco Savastano, segretario generale aggiunto del sindacato Spp.

L'episodio è avvenuto poco dopo le 3 di questa notte. Il detenuto, di nazionalità straniera, ha dato fuoco alla cella e quando gli agenti sono intervenuti per soccorerlo ha tentato di aggredirli con una lametta, per fortuna senza riuscirci per la loro pronta reazione. Tutto il reparto è stato evacuato per la presenza di fumo.

«Dobbiamo un elogio ai nostri colleghi - commenta Savastano - perché con le poche attrezzature in dotazione, solo un idrante e alcuni estintori, hanno fatto fronte alla situazione di emergenza».

Il bilancio dell'accaduto parla di quattro agenti trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale per una intossicazione; al momento uno solo di essi è stato dimesso mentre i colleghi restano in osservazione.