Vigevano: supera la coda, si schianta contro le auto in sosta

Ha tentato di superare le auto incolonnate in corso Genova, a Vigevano, al volante di una Jeep ma ne ha perso il controllo andando a schiantarsi contro alcuni veicoli in sosta. E' accaduto questa mattina poco prima delle 8.30 in corso Genova. Il conducente, un albanese di 35 anni domiciliato in città, ha urtato prima una Punto ed una Panda, regolarmente parcheggiate, e poi una Peugeot 208, anch'essa in sosta regolare, che è stata spinta a decine di metri di distanza.

Nel corso degli accertamenti gli agenti della polizia locale, che si stanno occupando dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, hanno appurato che sul capo dell'uomo, dal 2018, pende un ordine di espulsione mai ottemperato. Il provvedimento non è stato applicato immediatamente a causa delle ferite, seppur lievi, che ha riportato. La prognosi di 2 giorni rimanderà tutto a giovedì, quando il trentacinquenne dovrà presentarsi presso il comando di via San Giacomo.