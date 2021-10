Assunzioni "pilotate" nelle università: operazione del Nas di Milano

Associazione per delinquere, corruzione, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale. Sono le accuse che, a vario titolo, hanno portato alle denuncia di 33 persone, di cui 24 docenti universitari di atenei delle province di Milano, Pavia, Torino, Roma e Palermo, tra cui il noto infettivologo Massimo Galli, nell'ambito dell'operazione “Laurus” condotta dai carabinieri del Nas di Milano.

L'indagine era partita nel marzo di tre anni fa a seguito di segnalazioni di irregolarità nella gestione delle iscrizioni a numero chiuso della facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'Università Statale di Milano e ha avuto come oggetto diversi episodi di condizionamento delle assunzioni pubbliche di docenti ordinari e associati, assistenti e dirigenti ospedalieri, secondo criteri non meritocratici ma volti a favorire specifici candidati con bandi di concorso “su misura” anche con l'aiuto di commissioni concorsuali compiacenti.

L'attività del Nas di Milano, che è ancora in corso, ha portato anche a 4 richieste di consegna di atti e documenti con eventuale perquisizione in caso contrario; di 9 richieste di atti e documenti e di 9 decreti di esibizione di documentazione in originale, comprensivi dell'acquisizione del contenuto di 29 tra mail personali dei docenti e di quelle utilizzate negli atenei.