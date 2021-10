Covid-19, in Lombardia tasso di positività allo 0,5%

Sono 295, a fronte di 55.852 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,5%. I decessi sono stati 6 per un totale di 34.075 dall'inizio della pandemia. In ospedale restano 349 degenti ordinari (-2) e 63 degenti in terapia intensiva, dato identico a ieri. La provincia che evidenzia il maggiore incremento di casi è quella di Milano (+88), seguita da quella di Brescia (+56) e da quella di Como (+27). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 23.

In tutto il Paese i nuovi contagiati sono 2.938 con il tasso di positività allo 0,9%. I decessi sono stati 41 per un totale di 131.198 vittime dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 3.966. In ospedale restano 2.824 degenti ordinari (-48) e 403 (-12) in terapia intensiva.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 43.030.314 persone (il 72,62% della popolazione) di cui 1.479.337 (2,5%) con vaccino monodose e 1.567.057 (2,64%) per pregressa infezione. La terza dose è stata somministrata a 229.064 persone (il 24,59% della platea e lo 0,39% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 7.681.755.