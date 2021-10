Mortara, il sindaco Facchinotti: «Bisogna capire a chi tocca la bonifica»

«La speranza è che l'iter giudiziario possa andare avanti e fare il suo corso, ma soprattutto decidere a chi spetta quella benedetta bonifica per poter liberare l'area». A Marco Facchinotti, sindaco di Mortara, interessa una cosa in particolare: che quell'enorme cumulo di rifiuti bruciati, una stima di 17 metri cubi appena prima dell'incendio, venga rimosso, una volta per tutte. L'ultima riunione risale al 2019, in Prefettura: presenti Arpa, Provincia, il liquidatore della Eredi Bertè e l'assessore regionale all'ambiente Raffaele Cattaneo.

«Ci eravamo prefissati - prosegue Facchinotti - di rivederci quando ci sarebbero stati sviluppi. Ancora adesso l'area è sotto sequestro. Le procedure di rimozione dei rifiuti sono particolari e soprattutto costose. Il Comune certamente non ha la forza economica per provvedere, nemmeno con i 400 mila euro di fidejussione che arriverebbero dalla Provincia. Dopo gli sviluppi giudiziari chiederò un nuovo incontro». Un'altra cosa è certa, come sottolinea il sindaco: non solo Mortara ma tanti Comuni del circondario conferivano alla Bertè, per motivi pratici di vicinanza e costi.