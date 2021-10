Mortara, incendio alla Eredi Berté: scattano tre arresti

Tre persone sono state arrestate nelle prime ore di questa mattina dai militari della Guardia di Finanza e dei carabinieri forestali di Pavia. Sono ritenute responsabili a vario titolo di traffico illecito di rifiuti, incendio doloso, utilizzo ed emissione di fatture false, bancarotta fraudolenta, riciclaggio ed autoriciclaggio. L’operazione “Fenice” aveva preso il via nel 2017 a seguito dell’incendio della Eredi Berté di Mortara e ha consentito di accertare numerosi illeciti, anche di natura ambientale.

A finire in manette sono stati V.B. e A.C.B, entrambi cinquantaquattrenni, gestori dell’impianto di smaltimento: secondo l’accusa dopo aver ammassato indistintamente quintali di rifiuti non avevano provveduto ad alcuna operazione di trattamento o recupero, procurandosi guadagni per 2 milioni di euro e V.A., 37 anni, che li aveva supportati per riciclare ingenti somme di denaro provento del traffico illecito e della bancarotta.

Oltre al traffico illecito, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali gli investigatori hanno accertato la volontà degli arrestati di avviare nuovi traffici illeciti con l’obiettivo di smaltire proprio i rifiuti bruciati nel 2017. A seguito delle conseguenze dell’incendio al Eredi Berté veniva dichiarata fallita e i due gestori si adoperavano per far sparire l’enorme capitale illecitamente accumulato attraverso la creazione di alcune società intestate a prestanome.

Oltre agli arresti sono stati sequestrati un milione e 800 mila euro frutto del profitto illecito ottenuto non versando le spese di recupero e smaltimento e il mancato versamento della cosiddetta “ecotassa” regionale.