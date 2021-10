Vigevano, scontro auto-bicicletta in viale dei Mille: morto un uomo di 62 anni

Un uomo di 62 anni, Giovanni Raimondi, è morto questa mattina intorno alle 9.30 in un incidente avvenuto nei pressi dell'incrocio tra viale dei Mille e via Vallere. Per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale mentre era in sella alla sua bicicletta diretto verso corso Torino, è stato centrato da una Nissan Micra, condotta da un uomo di 80 anni, che arrivava dalle sue spalle.

L'impatto è stato violentissimo, l'uomo è finito contro il parabrezza e poi a terra, riportando un trauma cranico gravissimo. Il decesso è stato constatato sul posto dal personale del 118.

La circolazione lungo viale dei Mille è stata bloccata per oltre due ore consentire i rilievi.