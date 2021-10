Vigevano, scontro mortale in viale dei Mille: le immagini

Un ciclista di 62 anni, Giovanni Raimondi, residente a Vigevano, è deceduto questa mattina in un incidente avvenuto in viale dei Mille. L'uomo stava procedendo in sella alla sua bicicletta diretto verso corso Torino quando si è scontrato con un'utilitaria. E' morto sul colpo.

Nelle immagini di Josè Lattari i rilievi della polizia locale.