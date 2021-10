Cilavegna, percuote la moglie: cinquantatreenne in manette

Al culmine di una violentissima discussione, avvenuta in presenza del figlio minore, ha percosso la moglie. E' accaduto ieri sera a Cilavegna. I carabinieri di Gravellona, ai quali la vittima aveva chiesto aiuto, hanno tratto in arresto l'uomo, un cinquantatreeenne, per violenza domestica.

L'uomo è stato accompagnato in carcere a Pavia mentre la moglie, accompagna al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, è stata medicata e dimessa con una prognosi di 25 giorni.