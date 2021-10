Robbio, "pendolare del crimine" al contrario: andava al sud per rubare

Era una sorta di "pendolare del crimine" ma al contrario. Generalmente sono i malviventi del sud a concedersi delle puntate al nord per mettere a segno i furti, lui faceva l'opposto. I carabinieri di Vigevano hanno arrestato F.S., 29 anni, pregiudicato domiciliato a Robbio.

Sul suo capo pendeva un ordine di carcerazione emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani lo scorso 29 settembre. L'uomo è ritenuto il responsabile di due furti commessi ad inizio maggio in altrettante gioiellerie di Molfetta (Bari) e Corato (Bari). Una volta espletate le formalità burocratiche è stato accompagnato in carcere a Vigevano.