Vigevano, delitto della Buccella: nessuna lesione sul corpo della vittima

Nessuna lesione al cranio provocata da colpi di martello. Sarebbe questa la risultanza più importante della perizia necroscopica sul corpo di Filippo Incarbone, l'autotrasportatore di 49 anni ucciso in un appartamento di via Buccella 55 e il cui corpo era stato gettato nel Ticino e recuperato quasi un mese dopo. Secondo l'accusa l'uomo sarebbe stato ucciso con diversi colpi di martello alla testa, versione confermata da uno dei due attuali indagati. I medici chehanno effettuato l'autopsia hanno riscontrato che la vittima aveva il cuore in pessime condizioni ma nonostante questo consumava grandi quantità di alcol e di cocaina.

Il decesso è avvenuto per arresto cardiaco che potrebbe non essere legato alle percosse ricevute quella sera. Per la morte di Incarbone sono attualmente in carcere Michael Mangano, 31 anni e Gianluca Iacullo, 44 anni, entrambi vigevanesi, accusati di omicidio ed occultamento di cadavere.