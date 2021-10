Mortara, il "ladro seriale" evade e colpisce ancora: arrestato

Il primo ottobre era stato arrestato dopo aver fallito il furto in uno studio notarile della città. Ed era finito agli arresti domiciliari. Nel corso dei giorni successivi i carabinieri lo avevano individuato con l'autore di altri 15 distinti episodi di furto o tentato furto commessi nella zona centrale di Mortara e per quelli era stato denunciato.

Nella notte tra sabato e domenica Roberto Confalonieri, 53 anni, mortarese, è evaso dai domiciliari e ha messo a segno altri due furti ai danni di un ottico e di una agenzia di scommesse. I carabinieri, che non lo hanno mai perso di vista, con l'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della città, lo hanno arrestato per i due episodi e per evasione.

Oggi è stato processato per direttissima: il procedimento è stato rinviato e l'imputato lo attenderà recluso in carcere a Pavia.