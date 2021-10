Covid-19, in Lombardia tasso di positività allo 0,2%

Sono 412 a fronte di 146.018 tamponi effettuati i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nella ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,2%. I decessi sono stati 7 per un totale di 34.126 dall'inizio della pandemia. In ospedale restano 283 degenti ordinari (-5) e 53 (+1) in terapia intensiva. Il maggior numero di casi si è registrato in provincia di Milano (+131), seguita da quella Brescia (+60) e da quella di Monza e Brianza (+48). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 16.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 2.697 con il tasso di positività allo 0,4%. I decessi sono stati 70 conteggiando i 18 pregressi di Lazio, Campania e Sicilia mentre guariti e dimessi sono 4.442. In ospedale restano 2.423 degenti ordinari (-5) e 355 (-3) in terapia intensiva.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 43.999.679 persone (il 74,25% della popolazione) di cui 1.487.514 (2,51%) con vaccino monodose e 1.621.472 (2,74%) per pregressa infezione. La terza dose è stata somministrata a 665.322 persone (l'8,79% della platea e l'1,12% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 7.828.037.