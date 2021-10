Covid-19, in provincia di Pavia 39 nuovi casi

Il tasso di positività del Covid-19 in Lombardia è allo 0,4%. Sono infatti 457 a fronte di 100.312 tamponi effettuati, i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 4 per un totale di 34.130 mentre calano i ricoveri nei reparti ordinari (280, -3) e crescono leggermente quelli in terapia intensiva (55, +2). Con i suoi 125 nuovi casi la provincia di Milano è quella che fa registrare l'incremento maggiore, seguita da quella di Bergamo (+57) e da quella di Brescia (+45). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 39.

In tutto il Paese oggi i nuovi positivi sono 3.702 con il tasso di positività allo 0,8%. I decessi sono stati 33 contro i 70 di ieri per un totale di 131.688 vittime dall'inizio della pandemia, nel febbraio dello scorso anno. Guariti e dimessi sono 4.544 mentre tornano ad aumentare le degenze: quelle ordinarie sono 2.464 (+41) mentre quelle in terapia intensiva sono 355, le stesse di ieri.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 44.086.373 persone (il 74,40% della popolazione) di cui 1.488.022 (2,51%) con vaccino monodose e 1.625.262 (2,74%) per pregressa infezione. La terza dose è stata somministrata a 732.066 persone (il 9,67% della platea e l'1,24% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 7.841.239.