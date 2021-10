Covid-19, in Lombardia un solo decesso

Sono 383, a fronte di 127.960 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,2%. E' stato registrato un solo decesso. Calano i ricoveri, oggi 276 (-4) quelli ordinari e 53 (-2) quelli in terapia intensiva. La provincia di Milano è quella con il maggior incremento (+133), seguita da quella di Brescia (+62) e da quella di Varese (+49). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 24.

In tutta Italia i nuovi positivi sono 3.794 con 36 decessi e il tasso di positività allo 0,7%. Guariti e dimessi sono 3.673 mentre in ospedale i degenti ordinari sono 2.439 (-25) e quelli in terapia intensiva 356 (+1). Ad oggi hanno concluso il ciclo vaccinale 44.164.014 persone, il 74,53% della popolazione.