Condominio senz'acqua da tre settimane per morosità: la protesta dei residenti

Un condominio di 16 famiglie di via Valletta Fogliano è senz'acqua da tre settimane a causa di una morosità di 21 mila euro causata anche da inquilini che nel frattempo se ne sono andati. In queste ore l'amministratore ha chiesto a Pavia Acque una dilazione del dovuto e sarà pagata una prima rata da 7 mila euro in attesa che l'azienda comunichi quando provvederà a riprendere la fornitura.

Nel video di José Lattari la protesta dei residenti.