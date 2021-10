Covid-19, in provincia di Pavia 28 nuovi casi

Sono 390 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore con 2 decessi. Il tasso di positività è allo 0,3%. Negli ospedali lombardi restano 281 pazienti nei reparti ordinari (+7) e 49 in terapia intensiva (-2). In provincia di Milano i nuovi casi sono 138; in quella di Brescia 62 e in quella di Lodi 41. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 28.

In tutto il Paese i casi sono 3.908 con 39 decessi e un tasso di positività allo 0,8%. Guariti e dimessi sono 3.579 mentre in ospedale restano 2.455 pazienti ricoverati nei reparti ordinari (+12) e 338 in terapia intensiva (-5).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 44.317.971 persone (il 74,79% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 206.805 persone (il 23,55% della platea e lo 0,35% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 7.876.086.