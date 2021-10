In Italia il tasso di positività è allo 0,9%

Sono 3.725 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,9%. I decessi sono stati 24 contro i 39 di ieri mentre in ospedale i ricoveri ordinari sono 2.473 (+18) e quelli in terapia intensiva 341 (+3). Guariti e dimessi sono 2.940.

In Lombardia i nuovi positivi sono 393 con 4 decessi. I ricoverati sono 276 di cui 48 in terapia intensiva; guariti e dimessi sono 197. La provincia di Milano (+106) è quella che registra il maggior numero di casi, seguita da quella di Varese (+64) e da quelle di Bergamo e Brescia (+42). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 12.