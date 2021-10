Incidente al casello 10: ferito un motociclista

Un uomo di 34 anni è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, in una caduta dalla moto avvenuta poco prima delle 19.30 lungo la ex-statale 494 alla periferia della città, in prossimità del casello 10. L’uomo, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato al Pronto soccorso cittadino in codice verde da una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano.

Sulla dinamica del sinistro sono in corso i rilievi da parte degli agenti della polizia locale.