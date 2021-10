In provincia di Pavia 4 nuovi contagiati

Sono 2.535, a fronte di 222.385 tamponi effettuati i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale all'1,1%. I decessi sono stati 30 per un totale di 131.826 vittime dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 2.626 mentre crescono le degenze ordinarie, oggi 2.579 (+106) ma non quelle in terapia intensiva (338, -3).

In Lombardia i positivi sono 119 su 32.829 tamponi effettuati per un tasso di positività dello 0,3%. Un solo decesso si è registrato nelle ultime 24 ore per un totale di 34.142 dall'inizio della pandemia. In ospedale i degenti ordinari sono 280 (+4) e quelli in terapia intensiva sono 48, dato identico a ieri. La provincia di Milano è quella che con i suoi 53 nuovi casi fa registrare l'incremento maggiore, seguita da quella di Brescia (+12) e da quelle di Bergamo e Monza e Brianza (+11). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 4.

Ad oggi hanno completato i ciclo vaccinale 44.408.515 persone (il 74,94% della popolazione) di cui 1.489.840 (2,51%) con vaccino monodose e 1.638.098 (2,76%) per pregressa infezione. La terza dose è stata somministrata a 213.726 persone (il 24,34% della platea e lo 0,36% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 7.888.956.