In Lombardia non si registrano decessi

Nessun decesso a causa del Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore. E' il dato diffuso dalla Regione con il consueto bollettino quotidiano. I nuovi positivi, a fronte di 96.377 tamponi effettuati, sono 513 ed il tasso di positività è allo 0,5%. In ospedale i degenti ordinari sono 312 (+11) e quelli in terapia intesiva 48 (-1). La provincia di Milano registra l'incremento maggiore di casi (+177) seguita da quella di Monza e Brianza (+63) e da quella di Brescia (+57). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 28.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 4.598 in crescita da ieri con il tasso di positività che sale dallo 0,6% all'1%. I decessi sono stati 50. In ospedale restano 2.615 degenti ordinari (+11) e 341 come ieri quelli in terapia intensiva.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 44.535.868 persone (il 75,16% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 1.236.202 persone (il 31,97% della platea e il 2,09% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 7.908.423.