Incassa la caparra e consegna chiavi false: i carabinieri lo arrestano

Dava appuntamento alle persone interessate all'affitto di un appartamento di via Marianini a Mortara, incassava la caparra, somme da 50 a 850 euro, e consegnava le chiavi. Che non erano però in grado di aprire né l'ingresso del condominio né l'appartamento. I carabinieri hanno arrestato D.B.A., 44 anni, operaio pregiudicato mortarese, con l'accusa di truffa.

Gli investigatori hanno ragione di credere che l'uomo sia il figlio del proprietario dell'appartamento, scomparso qualche mese fa. Ieri mattina lo hanno sorpreso subito dopo che, utilizzando una identità falsa, aveva redatto un contratto di affitto incassando 50 euro da una donna mortarese di 60 anni che aveva contattato attraverso una piattaforma online.

I mlitari del maggiore Paolo Banzatti stanno lavorando per accertare eventuali responsabilità dell'uomo in analoghe truffe. Attualmente il quarantaquattrenne è ristretto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.