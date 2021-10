In Lombardia calano le degenze

Sono 570, a fronte di 129.733 mila tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,4%. I decessi sono stati 3 per un totale di 34.148 dall'inizio della pandemia. Calano i degenti: quelli ordinari sono 300 (-12) e quelli in terapia intensiva 45 (-3). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 185, in quella di Brescia 58 e in quella di Monza e Brianza 39. In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 32.

In tutto il Paese i positivi sono 4.866 con il tasso di positività che scende dall'1% allo 0,8%. I decessi sono stati 50 mentre guariti e dimessi sono 3.400. Diminuiscono intanto le degenze ordinarie che sono 2.609 (-6) mentre in terapia intensiva i ricoverati sono 347 (+6).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 44. 597.994 persone (il 75,26% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 1.335.076 persone (il 34,53% della platea e il 2,25% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 7.916.769.