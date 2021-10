Brucia l'auto di un pregiudicato: indagano i carabinieri

Aveva lasciato la sua auto parcheggiata in cortile. L'hanno ritrovata i carabinieri in fiamme ieri sera nella zona della Cascina Turchetta lungo la provinciale 192. Ci sono ancora molti aspetti da chiarire sull'episodio avvenuto intorno alle 23. L'utilitaria, una Renault Clio, è di proprietà di un pregiudicato di 56 anni residente a Gravellona, che ai militari del maggiore Paolo Banzatti avrebbe riferito di non aver mai ricevuto alcuna intimidazione, è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Secondo i primi rilievi effettuati dai vigili del fuoco, che hanno spento il rogo, la causa delle fiamme sarebbe un corto circuito dovuto all'uscita di strada. Ma gli investigatori sono al lavoro per verificare l'effettiva dinamica del fatto.