Lombardia, il tasso di positività è allo 0,5%

Sono 510 a fronte di 97.538 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,5%. I decessi sono stati 4 mentre in ospedale calano i degenti: quelli ordinari sono 297 (-3) mentre in terapia intensiva i degenti sono 46 (+1). Il maggiori numero di nuovi casi si è registrato nella provincia di Milano (+159), seguita da quella di Monza e Brianza (+63) e da quella di Brescia (+59). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 30.

In Italia i nuovi casi sono 5.335 con 33 decessi ed il tasso di positività all'1,1%. Guariti e dimessi sono 3.433 mentre in ospedale restano 2.658 degenti (+49) mentre in terapia intensiva restano 349 persone (+2).