Scontro in autostrada: ferito un uomo di 75 anni

Un uomo di 75 anni è rimasto ferito questa mattina poco prima delle 11.30 in un incidente avvenuto lungo la corsia sud dell’autostrada Milano-Genova nei pressi del casello di Gropello Cairoli. Per cause che sono al vaglio degli agenti della polizia stradale di Novate Milanese, la sua auto si è scontrata con un camion.

Soccorso dal personale del 118, l’anziano è stato trasportato al policlinico San Matteo di Pavia dove è stato ricoverato in codice giallo.