In Lombardia nessun decesso nelle ultime 24 ore

Non si registrano decessi a causa del Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore. Nello stesso arco di tempo sono 213, a fronte di 42.619 tamponi effettuati, i nuovi contagi; il tasso di positività è allo 0,4%. Negli ospedali crescono i degenti: quelli ordinari sono 293 (+5) mentre quelli in terapia intensiva sono 48 (+3). La provincia di Milano è quella che segna l'incremento maggiore (+75), seguita da quella di Brescia (+29) e da quella di Monza e Brianza (+17). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 14.

Nell'intero Paese i nuovi casi sono 2.834 con 41 decessi (qui i dati di ieri) per un totale di 131.161 vittime dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 2.065 mentre si conferma il trend di aumento delle degenze: quelle ordinarie sono 2.992 (+129) e quelle in terapia intensiva sono 385 (+21).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 44.832.222 persone (il 75,66% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 1.646.087 persone (il 27,37% della platea e il 2,78% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 7.945.551.