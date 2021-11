Irritanti nell'aria, evacuata l'Ikea

Potrebbe essere stato uno spray al peperoncino la sostanza irritante che, intorno alle 13 di oggi, ha costretto all'evacuazione di un migliaio di persone dello store Ikea di Corsico di via Marchesi. Numerosi clienti hanno avvertito un fastidioso odore nell'aria: temendo il rischio di una intossicazione si è proceduto all'evacuazione mente sul posto è arrivato il personale del nucleo Nbcr dei vigili del fuoco.

UNA SOSTANZA IRRITANTE

Nell'arco di poco tempo si è accertato quella diffusa nell'ambiente era una sostanza irritante che potrebbe essere spray al peperoncino, già utilizzato in alcune occasione sopratutto nelle discoteche in epoca pre-Covid, per creare confusione e mettere a segno piccoli furti. Sul posto sono state inviate due automediche e tre ambulanze. Complessivamente sono state valutare 10 persone, tre delle quali, tutte donne di 22, 35 e 24 anni anni, sono state trasportate in codice verde rispettivamente all'ospedale San Carlo le prime due e all'ospedale San Paolo la terza, tutte con tosse e bruciore alla gola.

CESSATO ALLARME

La situazione di emergenza è rientrata intorno alle 17. L'azienda ha fornito la massima disponibilità a collaborare con le autorità per identificare gli autori e le cause dell'accaduto. Dal tardo pomeriggio ai clienti è stata concessa la possibilità di rientrare nello store.