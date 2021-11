Sorpreso dopo il furto: ladro finisce in manette

Ha scavalcato la recinzione di una abitazione di Gravellona e, approfittando di una porta dimentica aperta dal proprietario, si è introdotto in csasa e si è impossessato di gioielli e capi di vestiario. Ma l'azione di I.Z., 25 anni, disoccupato residente in paese non è sfuggita ad un passante che ha immediatamente chiesto l'intervento dei carabinieri.

I militari lo hanno sorpreso sul posto e lo hanno bloccato: la perquisizione personale ha consentito di ritrovare, nella tasca dei pantaloni, una tenaglia utilizzata per lo scasso che è stata posta sotto sequestro. La refurtiva è stata invece restituita al proprietario.

Il venticinquenne è stato processato questa mattina per direttissima: il giudice ha convalidato l'arresto e rinviato il procedimento; il giovane avrà l'obbligo di dimora per un anno a Gravellona.