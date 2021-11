Ai domiciliari per maltrattamenti, evade più volte: arrestato

Era ristretto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia. Ma più ripreso si era allontanato dalla struttura di accoglienza di Vigevano della quale era ospite. E per questa ragione aveva collezionato diverse denunce per il reato di evasione. A seguito dell'accaduto, l'ultimo allontanamento senza autorizzazione risale allo scorso 25 ottobre, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, ha emesso una ordinanza di aggravamento della pena.

Cosi nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Garlasco hanno dato esecuzione al provvedimento nei confronti di A.R., 35 anni, operaio al quale è stato notificato il provvedimento del giudice. Subito dopo l'uomo è stato condotto al carcere vigevanese dei Piccolini dove si trova attualmente detenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria.