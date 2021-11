First Aid, protestano i dipendenti della coop sequestrata

I dipendenti della cooperativa First Aid, sequestrata dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta per turbativa d'asta e frode nelle pubbliche forniture in relazione all'appalto ottenuto in provincia di Pavia, hanno manifestato davanti alla Procura per chiedere garanzie sul loro futuro, al momento affidato ad un amministratore nominato dal Tribunale.

Nel frattempo la corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del Tribunale del Riesame alle quale si erano opposti i legali di Antonio Calderone che contestavano la gravità del quadro indiziario, la qualifica dell'indagati come amministratore di fatto e la sussistenza di esigenze cautelari.

«Pur nell'attesa di poter leggere le motivazioni della sentenza - spiega l'avvocato Giorgio Perroni - non ancora ovviamente depositate, merita comunque sottolineare la straordinarietà e l'importanza di questa "doppia vittoria", che scardina l'impostazione accusatoria sin qui sostenuta dalla Procura di Pavia. Dall'altro lato, si auspica che un simile esito possa porre un argine alla inaccettabile campagna denigratoria cui la First Aid One Italia ed i fratelli Calderone sono costantemente esposti da quasi un anno».