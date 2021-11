Contagi in aumento, crescono ancora i ricoveri

Sono 6.764 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con un tasso di positività all'1,2%. I decessi sono stati 51 per un totale di 132.334 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 3.730 mentre aumentano le degenze in ogni area: i ricoveri ordinari sono oggi 3.124 (+79) e quelli in terapia intensiva 395 (+12).

In Lombardia i nuovi contagiati sono 840 per un tasso di positività dello 0,7%. I decessi sono stati 7 mentre crescono i degenti ordinari (336, +6) ma calano quelli in terapia intensiva (48, -1). La provincia di Milano con i suoi 293 nuovi casi è quella che registra l'incremento maggiore, seguita da quella di Monza e Brianza (+105) e da quella di Brescia (+77). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 46.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 45.031.433 persone (il 75,99% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 1.996.629 persone (il 33,20% della platea e il 3,37% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 7.968.964.